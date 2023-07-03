Пресс-служба мадридского «Атлетико» объявила о подписании защитника «Сельты» из Виго Хави Галана.

Подтверждение трансфера было опубликовано на официальном сайте «матрасников» и в социальных сетях испанского гранда. Контракт с 28-летним футболистом будет рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера левого защитника «Сельты» составит пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Галан провёл 40 матчей в рамках всех турниров, забив один гол при четырёх ассистах. За предыдущий коллектив Хави выступал с 2021 года.