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«Атлетико» объявил о переходе Хави Галана официально

03 Июля 2023 • 19:05 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
13.08 18:00

Пресс-служба мадридского «Атлетико» объявила о подписании защитника «Сельты» из Виго Хави Галана.

Подтверждение трансфера было опубликовано на официальном сайте «матрасников» и в социальных сетях испанского гранда. Контракт с 28-летним футболистом будет рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера левого защитника «Сельты» составит пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Галан провёл 40 матчей в рамках всех турниров, забив один гол при четырёх ассистах. За предыдущий коллектив Хави выступал с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетико Мадрид Хави Галан трансферы футбола - лето 2023
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