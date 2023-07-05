Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес запрашивает солидную зарплату у саудовских клубов.

Как уже сообщалось ранее, на 28-летнего игрока претендуют сразу два представителя чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». По данным журналиста Ману Сайнса, хавбек «матрасников» примет одно из этих предложений лишь в том случае, если ему будут готовы платить 20 млн евро в год. Таким образом, Сауль станет самым высокооплачиваемым на данный момент испанским футболистом в случае удовлетворения запроса.

Действующий договор Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 10 млн евро.