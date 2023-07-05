Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сауль хочет зарабатывать 20 млн евро в год в Саудовской Аравии слухи

05 Июля 2023 • 03:15 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
13.08 18:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес запрашивает солидную зарплату у саудовских клубов.

Как уже сообщалось ранее, на 28-летнего игрока претендуют сразу два представителя чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». По данным журналиста Ману Сайнса, хавбек «матрасников» примет одно из этих предложений лишь в том случае, если ему будут готовы платить 20 млн евро в год. Таким образом, Сауль станет самым высокооплачиваемым на данный момент испанским футболистом в случае удовлетворения запроса.

Действующий договор Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 10 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Наср Аль-Иттихад Сауль Ньигес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
03:15 · Испания. Ла Лига
Сауль хочет зарабатывать 20 млн евро в год в Саудовской Аравии слухи
02:50 · Испания. Ла Лига
Агуэро рассказал о своём отношении к «Реалу»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории
02:08 · Испания. Ла Лига
Два турецких клуба претендуют на вингера «Барселоны»
01:09 · Испания. Ла Лига
Кесси получил новое предложение от саудовского клуба слухи
00:38 · Испания. Ла Лига
Кроос и Модрич повлияли на решение Гюлера перейти в «Реал» слухи
00:09 · Испания. Ла Лига
Фрейша – о сорвавшемся трансфере Гюлера в «Барселону»: «Два месяца назад его никто не знал, критика нелогична»
04 Июля
23:28 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, сколько «Реал» заплатит за Гюлера
22:59 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» игрока «Атлетико» слухи
22:55 · Испания. Ла Лига
Гюлер принял предложение мадридского «Реала» слухи
22:04 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес подписал с «Барселоной» контракт до 2025 года, клуб объявит о переходе в среду
21:35 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» исключили из Лиги конференций
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Эспаньол» повесил ценник на Монтеса — игрока хочет купить «Динамо»
20:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетико Паранаэнсе» получит бонусы, если Витор Роке выиграет «Золотой мяч» слухи
20:16 · Германия. Бундеслига
Мамардашвили вместе с агентом прибыл в Мюнхен слухи
Все новости
Рекомендуем