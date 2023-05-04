Дзенга: «Финансовая ситуация - это булыжник в ногах «Сампдории»

Бывший голкипер Вальтер Дзенга памятен по своим выступлениям за миланский «Интер», но частичку его сердца занимает и «Сампдория» - в ней он заканчивал свою карьеру в середине 90-х годов прошлого столетия. Дзенга считает, что все проблемы клуба тянутся из финансовой среды - именно «Сампдория» испытывает наибольшие финансовые сложности.

- Это грустно видеть. Можно вылететь из Серии А, такое случается, но вся эта ситуация внутри клуба является булыжником, привязанным к ногам всех тех, кто работает в «Сампдории», - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.