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Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга: «Финансовая ситуация - это булыжник в ногах «Сампдории»

04 Мая 2023 • 14:44 Комментировать
Сампдория
0:2
Торино
окончен

Бывший голкипер Вальтер Дзенга памятен по своим выступлениям за миланский «Интер», но частичку его сердца занимает и «Сампдория» - в ней он заканчивал свою карьеру в середине 90-х годов прошлого столетия. Дзенга считает, что все проблемы клуба тянутся из финансовой среды - именно «Сампдория» испытывает наибольшие финансовые сложности.

- Это грустно видеть. Можно вылететь из Серии А, такое случается, но вся эта ситуация внутри клуба является булыжником, привязанным к ногам всех тех, кто работает в «Сампдории», - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Вальтер Дзенга
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