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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Второй тайм был лучше первого, ребята сделали всё, что могли»

03 Мая 2023 • 23:55 Комментировать
Сампдория
0:2
Торино
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В тридцать третьем туре итальянского чемпионата «Сампдория» потерпела свое очередное поражение, пропустив два безответных мяча от «Торино». Деян Станкович, наставник «Сампдории», считает, что его футболисты, тем не менее, сделали все возможное для успеха.

- Первый тайм был плох, но во второй половине игры мы прибавили. «Торино» предстал вязкой, организованной командой. Мои игроки сделали все возможное для успеха, мы не заслуживаем таких игровых сценариев, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Удинезе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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