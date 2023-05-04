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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Алексея Миранчука высказался об игровой практике в «Торино»

04 Мая 2023 • 18:24 Комментировать
Сампдория
0:2
Торино
окончен

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался об уменьшении игровой практики россиянина.

«Меня это абсолютно не беспокоит. Тренер определяет основной состав, проводит ротацию. Это абсолютно нормально в любом клубе. И никаких проблем в этом нет», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Шпинёва, вопросы относительно возможного желания сбить цену за футболиста нужно задавать руководству «Торино». Агент также считает, что у Алексея хорошее будущее, поскольку у него есть контракт с коллективом Серии А.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 27 матчей в футболке «Торино» в рамках всех турниров, забив четыре гола при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего россиянина в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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