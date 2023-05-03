«Торино» скромно обыграл главного аутсайдера

В среду в Серии А проходят матчи 33-го тура. «Торино» гостил у «Сампдории», худшей команды лиги и выглядел предпочтительнее противника. На 31-й минуте «гранатовые» разыграли угловой, подача на ближнюю штангу, и Алессандро Буонджорно, опередив всех, головой вколотил мяч в цель. В конце первого тайма голкипер «Сампдории» дважды оставлял свою команду в игре.

На 66-й минуте вышел на замену Алексей Миранчук. Перед финальным свистком Пьетро Пеллегри реализовал выход один на один. Его команда в итоге победила и делит девятое место, соперник - последний.