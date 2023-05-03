«Торино» скромно обыграл главного аутсайдера

В среду в Серии А проходят матчи 33-го тура. «Торино» гостил у «Сампдории», худшей команды лиги и выглядел предпочтительнее противника. На 31-й минуте «гранатовые» разыграли угловой, подача на ближнюю штангу, и Алессандро Буонджорно, опередив всех, головой вколотил мяч в цель. В конце первого тайма голкипер «Сампдории» дважды оставлял свою команду в игре.
На 66-й минуте вышел на замену Алексей Миранчук. Перед финальным свистком Пьетро Пеллегри реализовал выход один на один. Его команда в итоге победила и делит девятое место, соперник - последний.
Протокол игры
31' Буонджорно Алессандро (0:1)
90' Пеллегри Пьетро (0:2)
Равалья Никола•Ойконому Мариос46' (Гюнтер Корай (46') •Нюйтинк Брэм•Амионе Бруно 47'84' (Мурильо Джейсон (84') •Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри84' (Илкхан Эмирхан (84') •Ринкон Томас 23'77' (Паолетти Флавио (77') •Кюизанс Микаэль77' (Малагрида Лоренцо (77') •Габбьядини Маноло•Ламмерс Сэм
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр73' (Пеллегри Пьетро (73') •Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред 60'63' (Лазаро Валентино (63') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван•Сек Демба66' (Миранчук Алексей (66') •Влашич Никола•Санабрия Антонио73' (Джиджи Коффи (73')
03 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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