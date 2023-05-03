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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» скромно обыграл главного аутсайдера

03 Мая 2023 • 21:01 Комментировать
Сампдория
0:2
Торино
окончен

В среду в Серии А проходят матчи 33-го тура. «Торино» гостил у «Сампдории», худшей команды лиги и выглядел предпочтительнее противника. На 31-й минуте «гранатовые» разыграли угловой, подача на ближнюю штангу, и Алессандро Буонджорно, опередив всех, головой вколотил мяч в цель. В конце первого тайма голкипер «Сампдории» дважды оставлял свою команду в игре.

На 66-й минуте вышел на замену Алексей Миранчук. Перед финальным свистком Пьетро Пеллегри реализовал выход один на один. Его команда в итоге победила и делит девятое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Сампдория0:2Торино
  

31' Буонджорно Алессандро (0:1)

90' Пеллегри Пьетро (0:2)

Равалья НиколаОйконому Мариос 46' (Гюнтер Корай ( 46') Нюйтинк БрэмАмионе Бруно  47' 84' (Мурильо Джейсон ( 84') Дзаноли АлессандроАуджелло ТоммазоУинкс Гарри 84' (Илкхан Эмирхан ( 84') Ринкон Томас  23' 77' (Паолетти Флавио ( 77') Кюизанс Микаэль 77' (Малагрида Лоренцо ( 77') Габбьядини МанолоЛаммерс Сэм
Запасные: Турк МартинХесе РодригесКвальярелла ФабиоМурру Никола
Милинкович-Савич ВаняШуурс Перр 73' (Пеллегри Пьетро ( 73') Буонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред  60' 63' (Лазаро Валентино ( 63') Войвода МергимРиччи СамуэлеИлич ИванСек Демба 66' (Миранчук Алексей ( 66') Влашич НиколаСанабрия Антонио 73' (Джиджи Коффи ( 73')
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЛинетти Кароль
03 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Торино Сампдория
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