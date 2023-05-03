Миранчук начнёт матч с «Сампдорией» на скамейке запасных

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сегодня не выйдет в стартовом составе своей команды на матч Серии А против «Сампдории». Он состоится в 19:00 по московскому времени. Обе команды огласили стартовые составы на игру.

«Сампдория»: Равалья, Ауджелло, Амионе, Ойконому, Нюйтинк, Дзаноли, Уинкс, Ринкон, Кюизанс, Габбьядини, Ламмерс;

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Шуурс, Буонджорно, Родригес, Войвода, Илич, Риччи, Сек, Влашич, Санабрия.

Россиянин остался в запасе «быков» и, вполне вероятно, выйдет во втором тайме матча.

Текстовую трансляцию грядущей встречи проводит портал Liveresult.ru.