«Сампдория» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сампдория - Торино
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Протокол игры
Равалья Никола•Нюйтинк Брэм•Ойконому Мариос•Амионе Бруно•Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри•Ринкон Томас•Кюизанс Микаэль•Габбьядини Маноло•Ламмерс Сэм
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван•Сек Демба•Влашич Никола•Санабрия Антонио
03 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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