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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Мая 2023 • 18:30 Комментировать
Сампдория
0:0
Торино
1 4.80 X 3.40 2 1.85
1-й тайм

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» принимает «Торино».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сампдория0:0Торино
Равалья НиколаНюйтинк БрэмОйконому МариосАмионе БруноДзаноли АлессандроАуджелло ТоммазоУинкс ГарриРинкон ТомасКюизанс МикаэльГаббьядини МанолоЛаммерс Сэм
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханХесе РодригесПаолетти ФлавиоМурильо ДжейсонКвальярелла ФабиоГюнтер КорайМурру НиколаМалагрида Лоренцо
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи СамуэлеИлич ИванСек ДембаВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Миранчук АлексейГинейтис ГвидасБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроДжиджи КоффиФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЛинетти КарольЛазаро Валентино
03 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру,
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САМПДОРИЯ ТОРИНО
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