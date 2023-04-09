«Кремонезе» впервые в 21-м веке выиграл гостевой матч Серии А

В двадцать девятом туре итальянского чемпионата «Кремонезе» выиграл во второй раз в текущем сезоне - и впервые это случилось в гостях. Команда, которая проводит свой первый с 1996 года сезон в высшей лиге итальянского чемпионата, выиграла в Генуе у «Сампдории», обойдя ее в борьбе за предпоследнее место в турнирной таблице. Следовательно, это была первая гостевая победа клуба в 21-м веке в Серии А.

В предыдущий раз «Кремонезе» выиграл в гостях 31 марта 1996 года, тогда это случилось в игре против «Падовы».

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Кремонезе» сразится дома с «Эмполи».