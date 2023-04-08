«Кремонезе» добыл волевую победу в битве главных аутсайдеров

Настоящей битвой за выживание стал матч 29-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Кремонезе». В целом в равной борьбе команды завершили первый тайм вничью. Гол Сэма Ламмерса на 66-й минуте позволил хозяевам надеяться на победу, но на последних минутах удары Луки Лочошвили и Леонардо Серниколы позволили «Кремонезе» победить и наконец-то уйти с последнего места, подвинув туда сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Лерис Мехди15'
|35'Гильоне Паоло (1:1)
|(2:1) Ламмерс Сэм66'
|85'Лочошвили Лука (2:2)
|90'Серникола Леонардо (2:3)
Равалья Никола•Дзаноли Алессандро76' (Ойконому Мариос (76') • 90'Нюйтинк Брэм•Амионе Бруно•Ауджелло Томмазо89' (Хесе Родригес (89') •Ринкон Томас•Уинкс Гарри•Лерис Мехди• 89'Кюизанс Микаэль46' (Ламмерс Сэм (46') •Джуричич Филип89' (Мурру Никола (89') •Габбьядини Маноло
Карнесекки Марко•Феррари Алекс68' (Чофани Даниэль (68'•Афена-Гьян Феликс81') • 90'Бьянкетти Маттео• 37'Лочошвили Лука•Гильоне Паоло68' (Серникола Леонардо (68') • 90'Квальята Джакомо73' (Пикель Шарль (73') •Кастаньетти Микеле•Мейте Суалихо•Цаджу Франк68' (Валери Эмануэле (68') •Буонаюто Кристиан•Дессерс Сириль
08 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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