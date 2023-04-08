«Кремонезе» добыл волевую победу в битве главных аутсайдеров

Настоящей битвой за выживание стал матч 29-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Кремонезе». В целом в равной борьбе команды завершили первый тайм вничью. Гол Сэма Ламмерса на 66-й минуте позволил хозяевам надеяться на победу, но на последних минутах удары Луки Лочошвили и Леонардо Серниколы позволили «Кремонезе» победить и наконец-то уйти с последнего места, подвинув туда сегодняшнего противника.