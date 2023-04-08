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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» добыл волевую победу в битве главных аутсайдеров

08 Апреля 2023 • 19:33 Комментировать
Сампдория
2:3
Кремонезе
окончен

Настоящей битвой за выживание стал матч 29-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Кремонезе». В целом в равной борьбе команды завершили первый тайм вничью. Гол Сэма Ламмерса на 66-й минуте позволил хозяевам надеяться на победу, но на последних минутах удары Луки Лочошвили и Леонардо Серниколы позволили «Кремонезе» победить и наконец-то уйти с последнего места, подвинув туда сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Сампдория2:3Кремонезе
(1:0) Лерис Мехди15'  
  35'Гильоне Паоло (1:1)
(2:1) Ламмерс Сэм66'  
  85'Лочошвили Лука (2:2)
  90'Серникола Леонардо (2:3)
Равалья НиколаДзаноли Алессандро 76' (Ойконому Мариос ( 76'  90') Нюйтинк БрэмАмионе БруноАуджелло Томмазо 89' (Хесе Родригес ( 89') Ринкон ТомасУинкс ГарриЛерис Мехди  89'Кюизанс Микаэль 46' (Ламмерс Сэм ( 46') Джуричич Филип 89' (Мурру Никола ( 89') Габбьядини Маноло
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханПаолетти ФлавиоЙепес ЖерарКвальярелла ФабиоМалагрида Лоренцо
Карнесекки МаркоФеррари Алекс 68' (Чофани Даниэль ( 68'Афена-Гьян Феликс 81'  90') Бьянкетти Маттео  37'Лочошвили ЛукаГильоне Паоло 68' (Серникола Леонардо ( 68'  90') Квальята Джакомо 73' (Пикель Шарль ( 73') Кастаньетти МикелеМейте СуалихоЦаджу Франк 68' (Валери Эмануэле ( 68') Буонаюто КристианДессерс Сириль
Запасные: Васкес ХоанГальдамес ПаблоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСаро Джанлука
08 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Сампдория Кремонезе
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