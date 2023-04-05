Верховод: «Спасение «Сампдории» уже мало зависит от неё самой»

Бывший футболист генуэзской «Сампдории» и сборной Италии Пьетро Верховод, отец которого родился под Луганском, оценил шансы дорианцев на спасение места в высшей лиге итальянского футбола. По его мнению, это уже не зависит от самого клуба, а от результатов конкурентов, в частности, «Специи».

- У «Специи» двадцать пять очков, и, если она выиграет еще три-четыре матча, то уже ничего не поделаешь. Надежда, конечно, есть, но сейчас уже не все зависит от самой «Сампдории», - цитирует слова Верховода

В следующем туре чемпионата Италии «Сампдория» сыграет со «Специей».