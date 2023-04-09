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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Мне больно за фанов»

09 Апреля 2023 • 07:02 Комментировать
Сампдория
2:3
Кремонезе
окончен

Субботний день двадцать девятого тура итальянского чемпионата принес очередную боль поклонникам «Сампдории» - команда дважды вела в счете в матче против «Кремонезе», но растратила все в последние минуты и проиграла. Теперь «Сампдория» опустилась на последнее место в турнирной таблице Серии А.

- Я разочарован, мне больно за наших поклонников, за ребят, которые дали все. После отличного первого тайма я не думал, что финал игры будет таким грустным, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Сампдории» предстоит сыграть на выезде с «Лечче». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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