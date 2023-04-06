«Сампдории» нужны 15 миллионов евро до конца чемпионата

Для того, чтобы закончить чемпионат, генуэзской «Сампдории» нужны пятнадцать миллионов евро, эти деньги требуются для того, чтобы рассчитаться с персоналом и игроками клуба за первый квартал 2023 года - выплатить зарплаты за январь, февраль и март. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Но это далеко не все - общие долги, в том числе нефутбольные, созданные во времена эксцентричного бывшего владельца клуба Массимо Феррары, превышают 40 миллионов евро. В следующем матче чемпионата итальянской Серии А генуэзская «Сампдория» сыграет с «Кремонезе».