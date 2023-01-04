Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук признан игроком матча «Торино» - «Верона» по версии концерна Mediaset: россиянин получил оценку 7,0.

Напомним, благодаря голу Миранчука «Торино» смог свести игру против «Вероны» к ничьей – 1:1.

Теперь у россиянина в текущем сезоне Серии А набралось уже три гола и два ассиста. Следующим соперником туринцев в Серии А станет другой середняк чемпионата Италии – «Салернитана», очная встреча команд в рамках 17 тура состоится 8 января.

Ранее в символическую сборную Лиги 1 по итогам 17 тура вошёл российский полузащитник «Монако» Александр Головин.