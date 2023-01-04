Смородская: «Адаптация Миранчука в Италии заканчивается»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями о матче российского полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино». Сегодня вечером его клуб сыграл вничью с аутсайдером Серии А «Вероной» (1:1), Миранчук забил гол и принёс своей команде ничью.

«Его проблемой долго была адаптация в стране в связи с незнанием языка. Сейчас он всё подучил, адаптация заканчивается, и ему станет гораздо легче», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ». Она добавила, что успешная игра за «Торино» сможет рано или поздно привести Миранчука в итальянский топ-клуб.

Следующий матч в Серии А «Торино» проведёт 8 января, соперник - другой середняк чемпионата Италии - «Салернитана».