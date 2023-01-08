Гол де Вильены отобрал заслуженную победу у команды Миранчука

В 17-м туре Серии А «Салернитана» принимала «Торино». Первый тайм прошел под диктовку туринцев, и Гильермо Очоа не раз спасал свою новую команду. Но и он был бессилен в конце первого тайма, когда Антонио Санабрия в падении головой замкнул навес с правого фланга. Перр Шуурс вскоре мог снимать все вопросы, но его удар головой пришелся в штангу. Свой первый реальный момент хозяева создали сразу после перерыва, отбившись после углового. Тони де Вильена в быстрой атаке пробил без шансов для вратаря. На 63-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук, и он мог стать героем своей команды. Его удар парировал Очоа, но мяч покатился в ворота, правда, его с ленточки вынесли защитники. Рикардо Родригес также проверил на прочность штангу «Салернитаны».

Итог - 1:1, «Торино» явно потерял очки и идет на девятом месте, соперник - 12-й.