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Чемпионат Италии. Серия А

Гол де Вильены отобрал заслуженную победу у команды Миранчука

08 Января 2023 • 16:35 Комментировать
Салернитана
1:1
Торино
окончен

В 17-м туре Серии А «Салернитана» принимала «Торино». Первый тайм прошел под диктовку туринцев, и Гильермо Очоа не раз спасал свою новую команду. Но и он был бессилен в конце первого тайма, когда Антонио Санабрия в падении головой замкнул навес с правого фланга. Перр Шуурс вскоре мог снимать все вопросы, но его удар головой пришелся в штангу. Свой первый реальный момент хозяева создали сразу после перерыва, отбившись после углового. Тони де Вильена в быстрой атаке пробил без шансов для вратаря. На 63-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук, и он мог стать героем своей команды. Его удар парировал Очоа, но мяч покатился в ворота, правда, его с ленточки вынесли защитники. Рикардо Родригес также проверил на прочность штангу «Салернитаны».

Итог - 1:1, «Торино» явно потерял очки и идет на девятом месте, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Салернитана1:1Торино
  36'Санабрия Антонио (0:1)
(1:1) Де Вильена Тонни49'  
Очоа ГильермоБронн ДиланДанилюк Флавиус  68' 76' (Дьомбер Норберт ( 76') Фасио ФедерикоКандрева Антонио  22'Брадарич Домагой 76' (Пирола Лоренцо ( 76') Николусси Кавилья ХансБохинен Эмиль 46' (Пёнтек Кшиштоф ( 46') Де Вильена ТонниБонаццоли Федерико 90' (Ботхейм Эрик ( 90') Диа Булайе 85' (Валенсия Диего ( 85')
Запасные: Кастанос ГригорисЛовато МаттеоФиорилло ВинченцоСамбья СаломонРадованович ИванКапецци ЛеонардоЕрволино Антонио ПиоДе Маттейс Якопо
Милинкович-Савич ВаняЗима Давид 64' (Синго Вилфред ( 64') Шуурс ПеррБуонджорно АлессандроЛазаро Валентино 71' (Родригес Рикардо ( 71') Войвода Мергим 64' (Джиджи Коффи ( 64'  77') Лукич Саша  51'Линетти Кароль  25' 53' (Риччи Самуэле ( 53') Влашич НиколаРадоньич Неманья 63' (Миранчук Алексей ( 63') Санабрия Антонио
Запасные: Бериша ЭтритГинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанДжемелло ЛукаАдопо НдариКарамо Янн
08 января. Стадион "Аречи".

 

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