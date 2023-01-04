Первый тренер Миранчука: «Лёше для роста необходимо доверие»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков прокомментировал игру Алексея Миранчука в сегодняшнем матче против «Вероны» (1:1). Напомним, накануне «Торино» и «Верона» сыграли вничью, благодаря голу Миранчука туринцы смогли заработать одно очко.

«Алексей будет забивать и прибавлять лишь тогда, когда ему будут доверять. Он соответствует конкурентной среде и уровню той команды, в которой он играет», - цитирует Воронкова Sport24.ru.

На данный момент Миранчук в Серии А забил уже три гола в 10 матчах, а ещё в текущем сезоне россиянин отдал два ассиста. 8 января туринцы отправятся в гости к не самой сильной «Салернитане», где Миранчук сможет улучшить свою статистику.