«Салернитана» интересуется молодым полузащитником «Тоттенхэма»

Середняк Серии А «Салернитана» интересуется 20-летним сенегальским полузащитником «Тоттенхэма» Папом Сарром. Об этом в соцсетях сообщает Фабрицио Романо. Игрок близок к переезду в Италию на правах аренды. Переговоры всё ещё находятся на ранней стадии, плюс многое зависит от решения самого игрока, отмечает Романо.

«Сарр — игрок, который нам нужен, у него есть навыки, которые нам нужны на этой позиции», — подтверждает директор клуба Морган де Санктис.

Ранее «Салернитану» усилил основной голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа. В ближайшем матче Серии А «Салернитана» встретится с «Торино» дома.