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«Салернитана» интересуется молодым полузащитником «Тоттенхэма»

06 Января 2023 • 21:01 Комментировать
Салернитана
...
Торино
08.01 14:30

Середняк Серии А «Салернитана» интересуется 20-летним сенегальским полузащитником «Тоттенхэма» Папом Сарром. Об этом в соцсетях сообщает Фабрицио Романо. Игрок близок к переезду в Италию на правах аренды. Переговоры всё ещё находятся на ранней стадии, плюс многое зависит от решения самого игрока, отмечает Романо.

«Сарр — игрок, который нам нужен, у него есть навыки, которые нам нужны на этой позиции», — подтверждает директор клуба Морган де Санктис.

Ранее «Салернитану» усилил основной голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа. В ближайшем матче Серии А «Салернитана» встретится с «Торино» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Салернитана Пап Сарр
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САЛЕРНИТАНА ТОРИНО
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