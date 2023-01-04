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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин – о голе Миранчука: «Нужно играть в том же духе»

04 Января 2023 • 20:12 Комментировать
Салернитана
...
Торино
08.01 14:30

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал первый в новом году гол россиянина Алексея Миранчука, который сейчас выступает за «Торино» в чемпионате Италии. Накануне его клуб встречался с «Вероной» и сыграл вничью – 1:1, Миранчук своим голом принёс команде одно очко.

«Хорошее начало нового года для Алексея. Тренер и партнёры по команде начинают доверять — это здорово. Но нужно играть в том же духе и дальше», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Экс-форвард добавил, что когда забиваешь в первом же матче в новом году — это воодушевляет и придаёт уверенности.

Напомним, ранее свой первый гол в 2023 году забил другой российский легионер в Европе – полузащитник «Монако» Александр Головин. Он поразил ворота «Бреста» 1 января, игра завершилась победой монегасков - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук
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САЛЕРНИТАНА ТОРИНО
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