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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» обыграла аутсайдера, быстро забив пенальти

17 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Сампдория
0:1
Рома
окончен

В 10-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сампдории», главного аутсайдера соревнований. Уже на девятой минуте «волки» повели в счете после удара Лоренцо Пеллегрини с 11-метровой отметки. Основные моменты пошли после перерыва, и римляне были ближе к тому, чтобы забить снова, но Николо Дзаньоло дважды упустил свои шансы.

Победа 1:0 вывела «Рому» на четвертое место, отставание от лидера - 4 очка.

Протокол игры  
Сампдория0:1Рома
  9'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарАуджелло Томмазо 46' (Пуссетто Игнасио ( 46'  72') Лерис Мехди 46' (Мурру Никола ( 46') Ринкон Томас  40' 59' (Верре Валерио ( 59'  65') Вильяр ГонсалоДжуричич Филип 75' (Сабири Абдельхамид ( 75') Габбьядини Маноло 59' (Квальярелла Фабио ( 59') Капуто Франческо
Запасные: Амионе БруноКонти АндреаВиейра РонниЙепес ЖерарКонтини НикитаТримболи Симоне
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес Рожер  32'Залевски Никола 84' (Карсдорп Рик ( 84') Эль-Шаарави Стефан 74' (Спинаццола Леонардо ( 74') Камара Мохамед III 69' (Дзаньоло Николо ( 69') Кристанте БрианПеллегрини Лоренцо  67'Белотти Андреа 84' (Бове Эдоардо ( 84') Абрахам Тэмми 69' (Матич Неманья ( 69')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасВольпато КристианТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар Миле
17 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".

Видео

0:1. Гол с пенальти Лоренцо Пеллегрини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол с пенальти Лоренцо Пеллегрини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Рома Сампдория
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