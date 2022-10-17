«Рома» обыграла аутсайдера, быстро забив пенальти

В 10-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сампдории», главного аутсайдера соревнований. Уже на девятой минуте «волки» повели в счете после удара Лоренцо Пеллегрини с 11-метровой отметки. Основные моменты пошли после перерыва, и римляне были ближе к тому, чтобы забить снова, но Николо Дзаньоло дважды упустил свои шансы.

Победа 1:0 вывела «Рому» на четвертое место, отставание от лидера - 4 очка.

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