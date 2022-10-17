«Рома» обыграла аутсайдера, быстро забив пенальти

В 10-м туре Серии А «Рома» гостила у «Сампдории», главного аутсайдера соревнований. Уже на девятой минуте «волки» повели в счете после удара Лоренцо Пеллегрини с 11-метровой отметки. Основные моменты пошли после перерыва, и римляне были ближе к тому, чтобы забить снова, но Николо Дзаньоло дважды упустил свои шансы.
Победа 1:0 вывела «Рому» на четвертое место, отставание от лидера - 4 очка.
Протокол игры
|9'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Ауджелло Томмазо46' (Пуссетто Игнасио (46') • 72'Лерис Мехди46' (Мурру Никола (46') •Ринкон Томас 40'59' (Верре Валерио (59') • 65'Вильяр Гонсало•Джуричич Филип75' (Сабири Абдельхамид (75') •Габбьядини Маноло59' (Квальярелла Фабио (59') •Капуто Франческо
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 32'Залевски Никола84' (Карсдорп Рик (84') •Эль-Шаарави Стефан74' (Спинаццола Леонардо (74') •Камара Мохамед III69' (Дзаньоло Николо (69') •Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо• 67'Белотти Андреа84' (Бове Эдоардо (84') •Абрахам Тэмми69' (Матич Неманья (69')
17 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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