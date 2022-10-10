Буффон надеется, что Дибала не пропустит чемпионат мира в Катаре

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Пауло Дибалы в «Рому».

Буффон сказал Football Italia, что никто не сомневается в качествах Дибалы, ему был необходим новый вызов, и он выбрал хороший вариант с «Ромой». Голкипер надеется, что футболист не пропустит предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, старт турнира запланирован на 20 ноября.

В текущем сезоне 28-летний аргентинец принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 7 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

«Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков после 9 игр.