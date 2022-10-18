Моуринью считает, что Смоллинг должен быть вызван в сборную Англии

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о перспективах Криса Смоллинга поехать на чемпионат мира в Катаре в составе английской национальной команды.

«Смоллинг? Если бы я тренировал сборную, то я бы сделал все, чтобы в моем распоряжении находился такой футболист», – приводит слова великого португальского специалиста RomaPress.

Напомним, что Смоллинг переехал в столицу Италии в 2019 году, взяв в составе «волков» Лигу конференций в мае 2022 года. Свой последний матч в футболке английской сборной Крис провёл в 2017 году. В текущей кампании на счету 32-летнего защитника 14 матчей за «Рому» в рамках всех соревнований.

