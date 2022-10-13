​Директор «Ромы» отреагировал на слова Моуринью о деньгах

Жозе Моуринью регулярно противопоставляет «Рому» более богатым клубам. Так, например, португалец регулярно сопоставляет траты своего клуба и других клубов. На слова Моуринью отреагировал директор «Ромы» Тьягу Пинту.

«Как я понял, Моуринью имел в виду, что в футболе важен экономический аспект, но если бы всё зависело от денег, то «Манчестер Сити» и «ПСЖ» выигрывали бы Лигу чемпионов каждый сезон. Но, если мне не изменяет память, они этот турнир не выигрывали.

На мой взгляд, работа на трансферном рынке даёт 20-30% успеха на поле. Нам ещё многое предстоит улучшить, и дело не только в трансферах», - сказал Пинту Sky Sport Italia.