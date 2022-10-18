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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью прокомментировал победу «Ромы»

18 Октября 2022 • 12:37 Комментировать
Сампдория
0:1
Рома
окончен

В рамках десятого тура чемпионата Италии столичная «Рома» на выезде встречалась с генуэзской «Сампдорией». Римляне отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.

Своим мнением по результату противостояния поделился наставник «волков» Жозе Моуринью.

«Я доволен игрой и результатом. «Рома» одержала уверенную победу. Так хочу отметить игру Дзаньоло, он отлично проявил себя, выйдя на замену», - передает слова португальского специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

По итогам десяти туров Серии А римский коллектив с 22 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сампдория Жозе Моуринью
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