Моуринью прокомментировал победу «Ромы»

В рамках десятого тура чемпионата Италии столичная «Рома» на выезде встречалась с генуэзской «Сампдорией». Римляне отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини.

Своим мнением по результату противостояния поделился наставник «волков» Жозе Моуринью.

«Я доволен игрой и результатом. «Рома» одержала уверенную победу. Так хочу отметить игру Дзаньоло, он отлично проявил себя, выйдя на замену», - передает слова португальского специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

По итогам десяти туров Серии А римский коллектив с 22 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.