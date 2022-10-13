Кежман: «Обсудим с «Лацио» будущее Милинковича-Савича после чемпионата мира»

Матея Кежман, агент полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, рассказал о будущем своего клиента. Напомним, на счету серба три гола и семь результативных передач на старте сезона в чемпионате Италии.

«Контракт Сергея с «Лацио» истекает летом 2024 года. После чемпионата мира мы сядем с руководством за стол переговоров и обсудим будущее. Также мы будем разговаривать и с другими клубами», – цитирует Кежмана журналист Николо Скира.

Напомним, летом к Милинковичу-Савичу проявляли интерес туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что «Лацио» повысил ценник на Сергея до 120 миллионов евро.