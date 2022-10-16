Гасперини рассказал, будет ли «Аталанта» бороться за чемпионство в Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Коллектив из Бергамо возглавил турнирную таблицу Серии А после победы над «Сассуоло» (2:1). Идущий вторым «Наполи» отстаёт на одно очко, проведя на один матч меньше.

«Мы проделываем отличную работу. Команда растёт и уже многого добилась, мы довольны сегодняшним результатом.

У нас нет определённой цели на сезон, но нас очень радует положение дел после десяти туров. Наша задача – продолжать работать, а там поглядим, к чему это приведёт. Мы не были фаворитами в борьбе за Скудетто и не являемся ими сейчас», – сказал в послематчевом интервью DAZN наставник «Аталанты».