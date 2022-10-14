«Аталанта» продлила контракт с Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает TMW Radio. Отмечается, что новый контракт рассчитан до 2025 года, а предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.

Ранее в СМИ была информация, что хавбек мог оказаться в Английской премьер-лиге, в нем были заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко после девяти туров.