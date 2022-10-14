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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» продлила контракт с Малиновским

14 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Аталанта
...
Сассуоло
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Через 20 ч. 45 мин.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает TMW Radio. Отмечается, что новый контракт рассчитан до 2025 года, а предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.

Ранее в СМИ была информация, что хавбек мог оказаться в Английской премьер-лиге, в нем были заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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АТАЛАНТА САССУОЛО
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