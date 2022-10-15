«Аталанта» возглавила Серию А, одержав волевую победу над «Сассуоло»

В последнем субботнем матче Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло». Команда из Бергамо пропустила первой на 41-й минуте, но еще до перерыва отыгралась после удара Марио Пашалича. Только-только прозвучал свисток о начале второго тайма, как Адемола Лукман стал автором победного гола «Аталанты» - 2:1.
Команда Джана Пьеро Гасперини с 24 очками вышла на первое место и на балл опережает «Наполи».
Протокол игры
|41'Кирьякопулос Георгиос (0:1)
|(1:1) Пашалич Марио45'
|(2:1) Лукман Адемола46'
Спортьелло Марко•Околи Меме•Демирал Мерих•Скальвини Джорджио• 16'Соппи Брэндон82' (Цортеа Надир (82') •Меле Йоаким82' (Руджери Маттео (82') •Коопмейнерс Теун•Де Рон Мартен•Пашалич Марио66' (Эдерсон Хонорато (66') •Лукман Адемола69' (Бога Жереми (69') •Муриэль Луис69' (Хёйлунн Расмус (69')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко• 83'Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Лопес Максим•Торстведт Кристиан 30'66' (Энрике Матеус (66') •Luca D'Andrea56' (Берарди Доменико (56'•Альварес Агустин79') •Пинамонти Андреа• 24'Кирьякопулос Георгиос 21'66' (Траоре Хамед (66')
15 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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