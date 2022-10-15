«Аталанта» возглавила Серию А, одержав волевую победу над «Сассуоло»

В последнем субботнем матче Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло». Команда из Бергамо пропустила первой на 41-й минуте, но еще до перерыва отыгралась после удара Марио Пашалича. Только-только прозвучал свисток о начале второго тайма, как Адемола Лукман стал автором победного гола «Аталанты» - 2:1.

Команда Джана Пьеро Гасперини с 24 очками вышла на первое место и на балл опережает «Наполи».

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