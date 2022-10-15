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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» возглавила Серию А, одержав волевую победу над «Сассуоло»

15 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Аталанта
2:1
Сассуоло
окончен

В последнем субботнем матче Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло». Команда из Бергамо пропустила первой на 41-й минуте, но еще до перерыва отыгралась после удара Марио Пашалича. Только-только прозвучал свисток о начале второго тайма, как Адемола Лукман стал автором победного гола «Аталанты» - 2:1.

Команда Джана Пьеро Гасперини с 24 очками вышла на первое место и на балл опережает «Наполи».

Протокол игры  
Аталанта2:1Сассуоло
  41'Кирьякопулос Георгиос (0:1)
(1:1) Пашалич Марио45'  
(2:1) Лукман Адемола46'  
Спортьелло МаркоОколи МемеДемирал МерихСкальвини Джорджио  16'Соппи Брэндон 82' (Цортеа Надир ( 82') Меле Йоаким 82' (Руджери Маттео ( 82') Коопмейнерс ТеунДе Рон МартенПашалич Марио 66' (Эдерсон Хонорато ( 66') Лукман Адемола 69' (Бога Жереми ( 69') Муриэль Луис 69' (Хёйлунн Расмус ( 69')
Запасные: Джимсити БератБертини ТоммазоМалиновский РусланРосси Франческо
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинФеррари Джанмарко  83'Рожерио да СилваФраттези ДавидеЛопес МаксимТорстведт Кристиан  30' 66' (Энрике Матеус ( 66') Luca D'Andrea 56' (Берарди Доменико ( 56'Альварес Агустин 79') Пинамонти Андреа  24'Кирьякопулос Георгиос  21' 66' (Траоре Хамед ( 66')
Запасные: Харрауи АбдауПеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенНето РуанАнтист ЖанисМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРуссо Алессандро
15 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Видео

0:1. Гол Георгоса Кирьякопулоса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Георгоса Кирьякопулоса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Марио Пашалича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Марио Пашалича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сассуоло
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