Спортивный директор «Торино» высказался об уровне РПЛ

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти высказался об уровне Российской премьер-лиги, чьи бывшие представители выступают за туринский коллектив.

«Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ. Значит, уровень российской лиги не такой уж низкий», — заявил функционер «быков» в интервью Sport24. Напомним, что в составе «Торино» выступают бывшие лидеры ЦСКА и «Локомотива» Никола Влашич и Алексей Миранчук соответственно.

«Гранатовые» занимают десятую строчку в таблице итальянского первенства после восьми игр. Российский полузащитник провёл два матча, забив один гол, а Влашич выходил во всех встречах своего коллектива в Серии А, став автором трёх мячей.