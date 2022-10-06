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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Торино» высказался об уровне РПЛ

06 Октября 2022 • 21:55 Комментировать
Торино
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Эмполи
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09.10 13:30

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти высказался об уровне Российской премьер-лиги, чьи бывшие представители выступают за туринский коллектив.

«Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ. Значит, уровень российской лиги не такой уж низкий», — заявил функционер «быков» в интервью Sport24. Напомним, что в составе «Торино» выступают бывшие лидеры ЦСКА и «Локомотива» Никола Влашич и Алексей Миранчук соответственно.

«Гранатовые» занимают десятую строчку в таблице итальянского первенства после восьми игр. Российский полузащитник провёл два матча, забив один гол, а Влашич выходил во всех встречах своего коллектива в Серии А, став автором трёх мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Никола Влашич Давиде Ваньятти
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