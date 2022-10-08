«Торино» планирует выкупить Влашича у «Вест Хэма»

Полузащитник «Торино» Никола Влашич, права на которого принадлежат «Вест Хэму», может перебраться в итальянский клуб на постоянной основе. По сведениям The Athletic, туринский клуб готов предложить «молотобойцам» 14,8 миллионов евро за трансфер хавбека.

В текущем сезоне 25-летний хорват принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами. Действующий трудовой договор Влашича с «Вест Хэмом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.

Напомним, полузащитник провел в английском клубе один сезон, перебравшись из ЦСКА за 30 млн евро.