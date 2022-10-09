«Торино» чудом вырвал ничью в матче с «Эмполи», гол Миранчука не засчитали

В девятом туре Серии А «Торино» принимал «Эмполи». Игру «быкам» мог испортить Антонио Санабрия на 11-й минуте, но судья не удалил его с поля за безумный фол. Экс-футболисты РПЛ Никола Влашич и Алексей Миранчук могли открыть счет, но первый пробил в штангу, а вскоре второй забил из офсайда. У гостей почти не было моментов, но Маттиа Дестро в начале второго тайма забил эффектный гол боковыми ножницами - просто феноменальный момент.

Миранчук провел на поле 73 минуты, а перед финальным свистком Саша Лукич здорово сыграл на добивании - 1:1. «Торино» набрал 11 очков и идет на 10-м месте, у соперника на три балла меньше.

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