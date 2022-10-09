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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» чудом вырвал ничью в матче с «Эмполи», гол Миранчука не засчитали

09 Октября 2022 • 15:28 Комментировать
Торино
1:1
Эмполи
окончен

В девятом туре Серии А «Торино» принимал «Эмполи». Игру «быкам» мог испортить Антонио Санабрия на 11-й минуте, но судья не удалил его с поля за безумный фол. Экс-футболисты РПЛ Никола Влашич и Алексей Миранчук могли открыть счет, но первый пробил в штангу, а вскоре второй забил из офсайда. У гостей почти не было моментов, но Маттиа Дестро в начале второго тайма забил эффектный гол боковыми ножницами - просто феноменальный момент.

Миранчук провел на поле 73 минуты, а перед финальным свистком Саша Лукич здорово сыграл на добивании - 1:1. «Торино» набрал 11 очков и идет на 10-м месте, у соперника на три балла меньше.

Протокол игры  
Торино1:1Эмполи
  49'Дестро Маттиа (0:1)
(1:1) Лукич Саша90'  
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи Коффи 88' (Карамо Янн ( 88') Шуурс ПеррРодригес РикардоЭйна Ола 74' (Радоньич Неманья ( 74') Лазаро ВалентиноЛукич СашаЛинетти Кароль 67' (Риччи Самуэле ( 67') Миранчук Алексей 74' (Войвода Мергим ( 74') Влашич НиколаСанабрия Антонио  14' 67' (Пеллегри Пьетро ( 67'  80')
Запасные: Бериша ЭтритИлкхан ЭмирханСек ДембаБайейе БрайанГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаАдопо НдариБуонджорно АлессандроЗима ДавидСинго Вилфред
Викарио ГульельмоЭбюэхи Тайронн 77' (Стоянович Петар ( 77') Де Винтер КониЛуперто СебастьяноПаризи Фабьяно  56'Хаас НиколасМарин Рэзван  80'Бандинелли Филиппо  25' 69' (Хендерсон Лиам ( 69') Байрами Недим 78' (Валюкевич Себастьян ( 78') Ламмерс Сэм 46' (Пьяца Марко ( 46') Камбьяги Николо 46' (Дестро Маттиа ( 46')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоФаццини ЯкопоСатриано МартинКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеЭконг ЭммануэльУйкани СамирГуарино ГабриэльБальданци Томмазо
09 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

Видео

Санабрии отменили удаление после VAR (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Санабрии отменили удаление после VAR (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Влашич бьет в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Влашич бьет в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттиа Дестро (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Маттиа Дестро (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Саши Лукича (видео). Чемпионат Италии.
1:1. Гол Саши Лукича (видео). Чемпионат Италии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Эмполи Алексей Миранчук
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