«Торино» чудом вырвал ничью в матче с «Эмполи», гол Миранчука не засчитали

В девятом туре Серии А «Торино» принимал «Эмполи». Игру «быкам» мог испортить Антонио Санабрия на 11-й минуте, но судья не удалил его с поля за безумный фол. Экс-футболисты РПЛ Никола Влашич и Алексей Миранчук могли открыть счет, но первый пробил в штангу, а вскоре второй забил из офсайда. У гостей почти не было моментов, но Маттиа Дестро в начале второго тайма забил эффектный гол боковыми ножницами - просто феноменальный момент.
Миранчук провел на поле 73 минуты, а перед финальным свистком Саша Лукич здорово сыграл на добивании - 1:1. «Торино» набрал 11 очков и идет на 10-м месте, у соперника на три балла меньше.
Протокол игры
|49'Дестро Маттиа (0:1)
|(1:1) Лукич Саша90'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи88' (Карамо Янн (88') •Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Эйна Ола74' (Радоньич Неманья (74') •Лазаро Валентино•Лукич Саша•Линетти Кароль67' (Риччи Самуэле (67') •Миранчук Алексей74' (Войвода Мергим (74') •Влашич Никола•Санабрия Антонио 14'67' (Пеллегри Пьетро (67') 80'
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн77' (Стоянович Петар (77') •Де Винтер Кони•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно• 56'Хаас Николас•Марин Рэзван• 80'Бандинелли Филиппо 25'69' (Хендерсон Лиам (69') •Байрами Недим78' (Валюкевич Себастьян (78') •Ламмерс Сэм46' (Пьяца Марко (46') •Камбьяги Николо46' (Дестро Маттиа (46')
09 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Видео
Бан пользователя