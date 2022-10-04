Агент Мартич: Надеюсь, Миранчук и Влашич помогут «Торино» добиться отличных результатов

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, поделился информацией об отношении своего клиента с Алексеем Миранчуком.

«Миранчук нравится Николе и в плане его футбольных, и в плане человеческих качеств. Сейчас он вернулся и Никола очень рад выходить на поле в одной команде с Миранчуком», — цитирует слова Мартича «РБ Спорт».

Агент надеется, что оба футболиста в ближайшее время смогут набрать необходимые кондиции и помогут «Торино» достичь хороших результатов.

Туринский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе десять набранных очков после восьми туров.