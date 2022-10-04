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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мартич: Надеюсь, Миранчук и Влашич помогут «Торино» добиться отличных результатов

04 Октября 2022 • 17:31 Комментировать
Торино
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Эмполи
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09.10 13:30

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, поделился информацией об отношении своего клиента с Алексеем Миранчуком.

«Миранчук нравится Николе и в плане его футбольных, и в плане человеческих качеств. Сейчас он вернулся и Никола очень рад выходить на поле в одной команде с Миранчуком», — цитирует слова Мартича «РБ Спорт».

Агент надеется, что оба футболиста в ближайшее время смогут набрать необходимые кондиции и помогут «Торино» достичь хороших результатов.

Туринский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе десять набранных очков после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Тончи Мартич Никола Влашич
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