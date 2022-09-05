«Аталанта» возглавила Серию А, одолев «Монцу»

В пятом туре Серии А встретились аутсайдеры из «Монцы» и претенденты на первое место из «Аталанты». Новички высшего дивизиона чаще контролировали мяч и не уступили в количестве ударов, но судьбу матча решил класс соперников. В начале второго тайма команда из Бергамо включилась, Расмус Хёйлунн открыл счет, а автогол Марлона дал хозяевам понять, что судьба встречи решена - 2:0.

У «Монцы» по-прежнему нет очков, а «Аталанта» с 13 пунктами вышла на чистое первое место.

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