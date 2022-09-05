«Аталанта» возглавила Серию А, одолев «Монцу»

В пятом туре Серии А встретились аутсайдеры из «Монцы» и претенденты на первое место из «Аталанты». Новички высшего дивизиона чаще контролировали мяч и не уступили в количестве ударов, но судьбу матча решил класс соперников. В начале второго тайма команда из Бергамо включилась, Расмус Хёйлунн открыл счет, а автогол Марлона дал хозяевам понять, что судьба встречи решена - 2:0.
У «Монцы» по-прежнему нет очков, а «Аталанта» с 13 пунктами вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|57'Хёйлунн Расмус (0:1)
|65'Марлон (0:2)
Ди Грегорио Микеле•Марлон•Мари Пабло•Кальдирола Лука86' (Гюткьяр Кристиан (86') •Биринделли Самуэле76' (Колпани Андреа (76') •Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо• 76'Сенси Стефано76' (Молина Сальваторе (76') •Капрари Джанлука69' (Петанья Андреа (69') •Мота Дани86' (Иццо Армандо (86')
Муссо Хуан•Хатебур Ханс•Толой Рафаэл•Демирал Мерих•Дзаппакоста Давиде46' (Соппи Брэндон (46') •Коопмейнерс Теун•Де Рон Мартен•Лукман Адемола88' (Бога Жереми (88') •Эдерсон Хонорато76' (Меле Йоаким (76') •Малиновский Руслан71' (Скальвини Джорджио (71') • 80'Хёйлунн Расмус71' (Пашалич Марио (71')
05 сентября. Стадион "U-Power Stadium".
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