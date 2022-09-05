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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» возглавила Серию А, одолев «Монцу»

 
05 Сентября 2022 • 21:30 Комментировать (1)
Монца
0:2
Аталанта
окончен

В пятом туре Серии А встретились аутсайдеры из «Монцы» и претенденты на первое место из «Аталанты». Новички высшего дивизиона чаще контролировали мяч и не уступили в количестве ударов, но судьбу матча решил класс соперников. В начале второго тайма команда из Бергамо включилась, Расмус Хёйлунн открыл счет, а автогол Марлона дал хозяевам понять, что судьба встречи решена - 2:0.

У «Монцы» по-прежнему нет очков, а «Аталанта» с 13 пунктами вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Монца0:2Аталанта
  57'Хёйлунн Расмус (0:1)
  65'Марлон (0:2)
Ди Грегорио МикелеМарлонМари ПаблоКальдирола Лука 86' (Гюткьяр Кристиан ( 86') Биринделли Самуэле 76' (Колпани Андреа ( 76') Аугусто КарлосПессина МаттеоРовелла Николо  76'Сенси Стефано 76' (Молина Сальваторе ( 76') Капрари Джанлука 69' (Петанья Андреа ( 69') Мота Дани 86' (Иццо Армандо ( 86')
Запасные: Барберис АндреаБондо ВарренРаноккья ФилиппоМачин ХосеВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоМарроне ЛукаЧиурриа Патрик
Муссо ХуанХатебур ХансТолой РафаэлДемирал МерихДзаппакоста Давиде 46' (Соппи Брэндон ( 46') Коопмейнерс ТеунДе Рон МартенЛукман Адемола 88' (Бога Жереми ( 88') Эдерсон Хонорато 76' (Меле Йоаким ( 76') Малиновский Руслан 71' (Скальвини Джорджио ( 71'  80') Хёйлунн Расмус 71' (Пашалич Марио ( 71')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоЦортеа НадирОколи МемеРосси Франческо
05 сентября. Стадион "U-Power Stadium".

Видео

0:1. Гол Расмуса Хейлунна (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Расмуса Хейлунна (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Автогол Сантоса Марлона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Автогол Сантоса Марлона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Аталанта Монца
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Комментарии (1)
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HG2017
05 Сентября 2022 в 21:35
Ну как так, надо ж писать: «Аталанта» без Миранчука возглавила Серию А, одолев «Монцу» ))
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окончен Монца 0:2 Аталанта 4.80 3.90 1.72
окончен Салернитана 2:2 Эмполи 2.20 3.40 3.35
Идет 47 минута Торино 1:0 Лечче 1.70 3.60 5.40
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