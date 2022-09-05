Гасперини: «Первое место - заслуга игроков»

Прогресс «Аталанты», который наблюдается уже несколько последних лет и грозит сделать из этого клуба гранда итальянского футбола, находит отражение и в любопытном факте - после пяти туров чемпионата Италии именно команда из Бергамо возглавила турнирную таблицу с 13 очками, против 11 у ближайшего конкурента. Это случилось впервые в истории клуба. Любопытное и знаковое событие прокомментировал главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.

- Первое место? Да, такого не случалось в истории клуба. Посмотрим, надолго ли. Но это, безусловно, заслуга футболистов и дополнительная радость для фанов, - цитирует Гасперини ITASportPress.

Следующий матч в рамах шестого тура Серии А «Аталанта» проведет дома против «Кремонезе».