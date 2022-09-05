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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Первое место - заслуга игроков»

 
05 Сентября 2022 • 23:09 Комментировать
Монца
0:2
Аталанта
окончен

Прогресс «Аталанты», который наблюдается уже несколько последних лет и грозит сделать из этого клуба гранда итальянского футбола, находит отражение и в любопытном факте - после пяти туров чемпионата Италии именно команда из Бергамо возглавила турнирную таблицу с 13 очками, против 11 у ближайшего конкурента. Это случилось впервые в истории клуба. Любопытное и знаковое событие прокомментировал главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.

- Первое место? Да, такого не случалось в истории клуба. Посмотрим, надолго ли. Но это, безусловно, заслуга футболистов и дополнительная радость для фанов, - цитирует Гасперини ITASportPress.

Следующий матч в рамах шестого тура Серии А «Аталанта» проведет дома против «Кремонезе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Монца 0:2 Аталанта 4.80 3.90 1.72
окончен Салернитана 2:2 Эмполи 2.20 3.40 3.35
окончен Торино 1:0 Лечче 1.70 3.60 5.40
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