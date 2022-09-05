«Аталанта» впервые в своей истории возглавила турнирную таблицу Серии А

Прогресс «Аталанты», который наблюдается уже несколько последних лет и грозит сделать из этого клуба гранда итальянского футбола, коим в свое время побыла «Парма», находит отражение и в любопытном факте - после пяти туров чемпионата Италии именно команда из Бергамо возглавила турнирную таблицу с 13 очками, против 11 у ближайшего конкурента. Это произошло впервые в истории клуба.

Конечно, «Аталанта» еще не играла с «Ювентусом», «Наполи» или «Интером», но она уже сыграла с «Миланом», чемпионом страны, и смотрелась на его фоне вполне достойно, сыграв вничью.

Следующий матч в рамах шестого тура Серии А «Аталанта» проведет дома против «Кремонезе».