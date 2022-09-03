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Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе

 
03 Сентября 2022 • 12:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
1 1.48 X 4.50 2 6.50
Через 3 ч. 31 мин.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, украинский хавбек мог покинуть клуб из Бергамо в последний день трансферного окна и перебраться в «Тоттенхэм».

Тем не менее, руководство «Аталанты» решило не отпускать футболиста. Сообщается, что «Тоттенхэм» хотел взять украинца на правах аренды с правом выкупа. В услугах полузащитника также был заинтересован «Марсель».

Напомним, что у Малиновского недавно случился конфликт с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Итальянец заявил, что его команде нужен игрок, который забивал бы больше 5 голов за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Марсель Аталанта Руслан Малиновский
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