Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, украинский хавбек мог покинуть клуб из Бергамо в последний день трансферного окна и перебраться в «Тоттенхэм».

Тем не менее, руководство «Аталанты» решило не отпускать футболиста. Сообщается, что «Тоттенхэм» хотел взять украинца на правах аренды с правом выкупа. В услугах полузащитника также был заинтересован «Марсель».

Напомним, что у Малиновского недавно случился конфликт с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Итальянец заявил, что его команде нужен игрок, который забивал бы больше 5 голов за сезон.