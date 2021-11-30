«Ещё одно грандиозное возвращение»: Кокорин сыграл за «Фиорентину» три минуты

По состоянию на данный момент приходится утверждать, что успехом для российских футболистов в чемпионате Италии считается получение хотя бы минимальной игровой практики. Так, вслед за Алексеем Миранчуком, за «Фиорентину» наконец-то сыграл нападающий Александр Кокорин.

Россиянин не появлялся в Серии А с начала октября. Стоит отметить, что львиную часть осеннего отрезка сезона форвард провел в лазарете команды, лечившись от полученного повреждения.

В конечном итоге, Кокорин вышел на замену в домашнем матче «фиалок» с «Сампдорией» - это случилось на 90-й минуте при счете 3:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, россиянин отыграл всего три компенсированных минуты.