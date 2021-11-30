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Чемпионат Италии. Серия А

«Ещё одно грандиозное возвращение»: Кокорин сыграл за «Фиорентину» три минуты

30 Ноября 2021 • 22:28 Комментировать (2)
Фиорентина
3:1
Сампдория
окончен

По состоянию на данный момент приходится утверждать, что успехом для российских футболистов в чемпионате Италии считается получение хотя бы минимальной игровой практики. Так, вслед за Алексеем Миранчуком, за «Фиорентину» наконец-то сыграл нападающий Александр Кокорин.

Россиянин не появлялся в Серии А с начала октября. Стоит отметить, что львиную часть осеннего отрезка сезона форвард провел в лазарете команды, лечившись от полученного повреждения.

В конечном итоге, Кокорин вышел на замену в домашнем матче «фиалок» с «Сампдорией» - это случилось на 90-й минуте при счете 3:1 в пользу хозяев поля. Таким образом, россиянин отыграл всего три компенсированных минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
30 Ноября 2021 в 22:55
ай воц кто заслуживаец зм.. ибо какора самый дорохой хфутболисц у мире.. )))
Underdog !
30 Ноября 2021 в 22:40
Ээээээ, а шо такое? Статья должна быть в стиле ЕФ-« Кокорин помог обыграть Сампдорию»
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окончен Аталанта 4:0 Венеция
окончен Фиорентина 3:1 Сампдория
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