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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» и «Фиорентина» победили, Миранчук с Кокориным вышли на замену

30 Ноября 2021 • 22:26 Комментировать
Аталанта
4:0
Венеция
окончен

Двумя матчами стартовал 15-й тур Серии А. «Аталанта» дома разгромила «Венецию» со счётом 4:0. Уже на 12-й минуте всё стало понятно после дубля Марио Пашалича, который после перерыва забил еще раз, также отличился Теун Коопмейнерс.

Отметим долгожданный выход на поле Алексея Миранчука, которому тренер отвел на поле всего 13 минут.

В параллельном матче случился еще один приятный эпизод для российских болельщиков. На 90-й минуте матча «Фиорентина» - «Сампдория» наконец-то дали хоть мизерный, но шанс Александру Кокорину. Его команда к тому времени вела 3:1, пропустила первой, но еще до перерыва обеспечила победный результат.

Протокол игры  
Аталанта 4:0 Венеция
(1:0) Пашалич Марио 7'    
(2:0) Пашалич Марио 12'    
(3:0) Коопмейнерс Теун 57'    
(4:0) Пашалич Марио 67'    
Муссо Хуан Джимсити Берат   90' (Толой Рафаэл (   90') Демирал Мерих   76' (Скальвини Джорджио (   76') Паломино Хосе Хатебур Ханс Коопмейнерс Теун Пессина Маттео   63' (Де Рон Мартен (   63') Пеццелла Джузеппе Иличич Йосип   77' (Миранчук Алексей (   77') Муриэль Луис   77' (Пикколи Роберто (   77') Пашалич Марио
Запасные: Спортьелло Марко Меле Йоаким Малиновский Руслан Фройлер Ремо Росси Франческо Сапата Дуван Дзаппакоста Давиде
Ромеро Серхио Маццокки Паскуале   46' (Чрнигой Домен (   46') Кальдара Маттиа Чеккарони Пьетро Хапс Ридгесиано   72' (Свобода Михаэль (   72') Ампаду Этан   81' Бузио Джанлука   58' (Перец Дор (   58') Тессманн Таннер Кийине Софиан   58' (Араму Маттиа (   58') Анри Тома Джонсон Деннис   72' (Шнегг Давид (   72')
Запасные: Модоло Марко Бьярксон Бьярки Стейнн Леццерини Лука Хейманс Дан Бертинато Бруно Форте Франческо Молинаро Кристиан
30 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Фиорентина 3:1 Сампдория
    15' Габбьядини Маноло (0:1)
(1:1) Кальехон Хосе 23'    
(2:1) Влахович Душан 32'    
(3:1) Соттил Рикардо 45'    
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо Мартинес Лукас II Роша Игор II Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо Торрейра Лукас Дункан Альфред   78' (Мале Юссеф (   78') Кальехон Хосе Влахович Душан Соттил Рикардо   69' (Сапонара Риккардо (   69')
Запасные: Миленкович Никола Кокорин Александр Росати Антонио Filippo Di Stefano Одриосола Альваро Гонсалес Николас Амрабат Софьян Терзич Алекса Бенасси Марко
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош   71' (Дрэгушин Раду (   71') Феррари Алекс   82'   84' (Шабо Юлиан (   84') Колли Омар   74' Мурру Никола   54' (Киерво Риккардо (   54') Кандрева Антонио Торсби Мортен Адриен Силва Верре Валерио   54' (Квальярелла Фабио (   54') Капуто Франческо   54' (Ауджелло Томмазо (   54') Габбьядини Маноло   42'
Запасные: Йосида Майя Равалья Никола Йепес Жерар Фальконе Владимиро Тримболи Симоне Аскилдсен Кристоффер
30 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Александр Кокорин Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 4:0 Венеция
окончен Фиорентина 3:1 Сампдория
Идет 63 минута Салернитана 0:1 Ювентус
Идет 66 минута Верона 0:0 Кальяри
01.12  20:30 Болонья ... Рома 3.45 3.9 2.02
01.12  20:30 Интер Милан ... Специя 1.19 7.8 14
01.12  22:45 Дженоа ... Милан 5.2 4.2 1.64
01.12  22:45 Сассуоло ... Наполи 4.1 4 1.83
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