«Аталанта» и «Фиорентина» победили, Миранчук с Кокориным вышли на замену

Двумя матчами стартовал 15-й тур Серии А. «Аталанта» дома разгромила «Венецию» со счётом 4:0. Уже на 12-й минуте всё стало понятно после дубля Марио Пашалича, который после перерыва забил еще раз, также отличился Теун Коопмейнерс.

Отметим долгожданный выход на поле Алексея Миранчука, которому тренер отвел на поле всего 13 минут.

В параллельном матче случился еще один приятный эпизод для российских болельщиков. На 90-й минуте матча «Фиорентина» - «Сампдория» наконец-то дали хоть мизерный, но шанс Александру Кокорину. Его команда к тому времени вела 3:1, пропустила первой, но еще до перерыва обеспечила победный результат.