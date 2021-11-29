На днях прошло еще одно заседание совета директоров «Тоттенхэма», на котором присутствовал новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте.

Как сообщает британское издание Daily Express, на нем обсуждались и планы клуба на два ближайших трансферных окна. Оказалось, что Конте и спортивный директор Фабио Паратичи считают приоритетной целью подписание нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Согласно источнику, «шпоры» видят в нем идеального наследника Гарри Кейну, который, по всей видимости, в скором времени покинет команду. Отметим, что лондонцам придется отдать за форварда сборной Сербии около 80 миллионов евро.