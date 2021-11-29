Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч своей команды против «Сампдории». Игра состоится во вторник, 30-го ноября, на домашнем стадионе «фиалок».

Напомним, что российский футболист лишь недавно восстановился от полученного повреждения. На прошедших выходных он оказался в расширенном списке на поединок Серии А, но по итогу в окончательной заявке тренерского штаба его не оказалось.

В последний раз Кокорин получал игровое время в итальянском первенстве еще в начале октября, когда вышел на замену на последние 15 минут в противостоянии с «Наполи».

К слову, местная пресса активно обсуждает возможный уход россиянина из клуба ближайшей зимой.