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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

29 Ноября 2021 • 19:35 Комментировать
Фиорентина
...
Сампдория
1.62 4.00 5.40
Через 23 ч. 12 мин.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч своей команды против «Сампдории». Игра состоится во вторник, 30-го ноября, на домашнем стадионе «фиалок».

Напомним, что российский футболист лишь недавно восстановился от полученного повреждения. На прошедших выходных он оказался в расширенном списке на поединок Серии А, но по итогу в окончательной заявке тренерского штаба его не оказалось.

В последний раз Кокорин получал игровое время в итальянском первенстве еще в начале октября, когда вышел на замену на последние 15 минут в противостоянии с «Наполи».  

К слову, местная пресса активно обсуждает возможный уход россиянина из клуба ближайшей зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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30.11  20:30 Фиорентина ... Сампдория 1.7 4.1 4.8
30.11  20:30 Аталанта ... Венеция 1.21 7.4 13
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