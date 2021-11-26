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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о подписании нового контракта с Пиоли официально

26 Ноября 2021 • 18:27 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
1.57 4.40 5.30
28.11 17:00

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли остаётся на «Сан-Сиро» до лета 2023 года с опцией продления соглашения ещё на один сезон. О подписании нового контракта с наставником объявила пресс-служба клуба.

Стефано Пиоли работает с «россонери» с 2019 года, под его руководством футболисты «Милана» вернулись в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, а в текущем - вместе с «Наполи» лидируют в чемпионате Италии.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини назвал Стефано Пиоли «нашим идеальным главным тренером».

56-летний специалист ранее работал в «Лацио», «Интере» и «Фиорентине».

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Милан Стефано Пиоли
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