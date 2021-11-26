Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли остаётся на «Сан-Сиро» до лета 2023 года с опцией продления соглашения ещё на один сезон. О подписании нового контракта с наставником объявила пресс-служба клуба.

Стефано Пиоли работает с «россонери» с 2019 года, под его руководством футболисты «Милана» вернулись в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, а в текущем - вместе с «Наполи» лидируют в чемпионате Италии.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини назвал Стефано Пиоли «нашим идеальным главным тренером».

56-летний специалист ранее работал в «Лацио», «Интере» и «Фиорентине».