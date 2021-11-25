«Реал» летом предлагал Иско и Асенсио «Милану», но сами игроки ответили отказом

Оказывается, прошедшим летом главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был готов расстаться с еще двумя игроками команды, а именно с Марко Асенсио и Иско. Обоих футболистов предложили «Милану», но переговоры зашли в тупик из-за нежелания испанцев переезжать в Серию А.

Журналист Даниэле Лонго уверяет, что клубы достигли договоренности по всем аспектам возможных сделок. Речь шла об арендных соглашениях, но на подобный расклад событий не согласись сами полузащитники.

Более того, под конец трансферного окна мадридцы вдруг захотели сохранить Асенсио, так как им не удалось осуществить переход Килиана Мбаппе. Теперь «Реал» навряд ли отпустит плеймейкера, ведь тот начал превращаться в ключевую фигуру в тактических построениях тренерского штаба.