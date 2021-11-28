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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» сдулся: лидер проиграл второй матч Серии А подряд

28 Ноября 2021 • 19:02 Комментировать (1)
Милан
1:3
Сассуоло
окончен

Шикарно отыгравший 11 туров Серии А «Милан» начинает терять темп. «Россонери» в третьем туре кряду не могут победить. В домашнем матче с «Сассуоло» команда Стефано Пиоли забила первой, но после меткой пытки Алессио Романьоли пропустила от Джанлуки Скамаччи и Симона Кьяера в свои ворота. Вперед был час игры, но в оставшееся время лидер пропустил в третий раз и уступил 0:1.

В другом матче «Специя» дома проиграла «Болонье» (0:1).

Протокол игры  
Милан 1:3 Сассуоло
(1:0) Романьоли Алессио 21'    
    24' Скамачча Джанлука (1:1)
    33' Кьяер Симон (1:2)
    66' Берарди Доменико (1:3)
Меньян Майк Флоренци Алессандро   68' (Пеллегри Пьетро (   68') Кьяер Симон   73' Романьоли Алессио   77' Тео Эрнандес   54' Беннасер Исмаэль   53'   61' (Тонали Сандро (   61'   71') Бакайоко Тьемуэ   46' (Кесси Франк (   46') Салемакерс Алексис   80' (Калюлю Пьер (   80') Диас Браим   46' (Мессьяс Жуниор (   46') Леау Рафаэл Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Конти Андреа Мальдини Даниэль Татарушану Чиприан Крунич Раде Миранте Антонио
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт Айхан Кан Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос Фраттези Давиде   80' (Тольян Йереми (   80') Лопес Максим   27' Энрике Матеус   80' (Харрауи Абдау (   80') Берарди Доменико   80' (Траоре Хамед (   80') Распадори Джакомо   38'   90' (Кирикеш Влад (   90') Скамачча Джанлука   59' (Дефрель Грегоре (   59')
Запасные: Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Маньянелли Франческо Пелузо Федерико Рожерио да Силва
28 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Специя 0:1 Болонья
    83' Арнаутович Марко (0:1)
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен   76' (Агудело Кевин (   76') Эрлич Мартин Николау Димитрис Бастони Симоне Коваленко Виктор   76' (Феррер Сальвадор (   76') Реца Аркадиуш   38'   58' (Сала Джакопо (   58') Стрелец Давид   58' (Колли Эбрима (   58') Антист Жанис   59' (Сальседо Эдди (   59'   71') Маджоре Джулио Нзола М'Бала   82'
Запасные: Зовко Петар Зут Йерун Христов Петко Манай Рей Подгоряну Суф
Скорупски Лукаш Сумаоро Адама Медель Гари Теате Артур Орсолини Риккардо   75' (Виньято Эмануэль (   75') Домингес Николас   86' (Бонифаци Кевин (   86') Сванберг Маттиас   75' (Ольсен Сков Андреас (   75') Хики Аарон Сориано Роберто Барроу Муса   76' (Сансоне Никола (   76') Арнаутович Марко   88'   90' (М'Байе Ибрахим (   90')
Запасные: Бинкс Луис Барди Франческо Виола Николас Ван Хойдонк Сидней Канджано Джанмарко Дейкс Митчелл Сантандер Федерико
28 ноября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

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Комментарии (1)
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FORZAYOU
28 Ноября 2021 в 19:24
Атлеты все силы вытянули
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окончен Удинезе 0:0 Дженоа
окончен Милан 1:3 Сассуоло
окончен Специя 0:1 Болонья
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
28.11  22:45 Наполи ... Лацио 1.77 4.1 4.4
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