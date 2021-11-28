«Милан» сдулся: лидер проиграл второй матч Серии А подряд

Шикарно отыгравший 11 туров Серии А «Милан» начинает терять темп. «Россонери» в третьем туре кряду не могут победить. В домашнем матче с «Сассуоло» команда Стефано Пиоли забила первой, но после меткой пытки Алессио Романьоли пропустила от Джанлуки Скамаччи и Симона Кьяера в свои ворота. Вперед был час игры, но в оставшееся время лидер пропустил в третий раз и уступил 0:1.

В другом матче «Специя» дома проиграла «Болонье» (0:1).