«Милан» сдулся: лидер проиграл второй матч Серии А подряд

Шикарно отыгравший 11 туров Серии А «Милан» начинает терять темп. «Россонери» в третьем туре кряду не могут победить. В домашнем матче с «Сассуоло» команда Стефано Пиоли забила первой, но после меткой пытки Алессио Романьоли пропустила от Джанлуки Скамаччи и Симона Кьяера в свои ворота. Вперед был час игры, но в оставшееся время лидер пропустил в третий раз и уступил 0:1.
В другом матче «Специя» дома проиграла «Болонье» (0:1).
Протокол игры
|(1:0) Романьоли Алессио 21'
|24' Скамачча Джанлука (1:1)
|33' Кьяер Симон (1:2)
|66' Берарди Доменико (1:3)
Меньян Майк • Флоренци Алессандро 68' ( Пеллегри Пьетро ( 68') • Кьяер Симон • 73'Романьоли Алессио • 77'Тео Эрнандес • 54'Беннасер Исмаэль 53' 61' ( Тонали Сандро ( 61' ) • 71'Бакайоко Тьемуэ 46' ( Кесси Франк ( 46') • Салемакерс Алексис 80' ( Калюлю Пьер ( 80') • Диас Браим 46' ( Мессьяс Жуниор ( 46') • Леау Рафаэл • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Конти Андреа • Мальдини Даниэль • Татарушану Чиприан • Крунич Раде • Миранте Антонио
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт • Айхан Кан • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • Фраттези Давиде 80' ( Тольян Йереми ( 80') • Лопес Максим • 27'Энрике Матеус 80' ( Харрауи Абдау ( 80') • Берарди Доменико 80' ( Траоре Хамед ( 80') • Распадори Джакомо 38' 90' ( Кирикеш Влад ( 90') • Скамачча Джанлука 59' ( Дефрель Грегоре ( 59')
Запасные: Пеголо Джанлука • Саталино Джакомо • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
28 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|83' Арнаутович Марко (0:1)
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен 76' ( Агудело Кевин ( 76') • Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Бастони Симоне • Коваленко Виктор 76' ( Феррер Сальвадор ( 76') • Реца Аркадиуш 38' 58' ( Сала Джакопо ( 58') • Стрелец Давид 58' ( Колли Эбрима ( 58') • Антист Жанис 59' ( Сальседо Эдди ( 59' ) • 71'Маджоре Джулио • Нзола М'Бала 82'
Запасные: Зовко Петар • Зут Йерун • Христов Петко • Манай Рей • Подгоряну Суф
Скорупски Лукаш • Сумаоро Адама • Медель Гари • Теате Артур • Орсолини Риккардо 75' ( Виньято Эмануэль ( 75') • Домингес Николас 86' ( Бонифаци Кевин ( 86') • Сванберг Маттиас 75' ( Ольсен Сков Андреас ( 75') • Хики Аарон • Сориано Роберто • Барроу Муса 76' ( Сансоне Никола ( 76') • Арнаутович Марко 88' 90' ( М'Байе Ибрахим ( 90')
Запасные: Бинкс Луис • Барди Франческо • Виола Николас • Ван Хойдонк Сидней • Канджано Джанмарко • Дейкс Митчелл • Сантандер Федерико
28 ноября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).