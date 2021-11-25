​Пиоли подпишет новый контакт с «Миланом» в пятницу

Стефано Пиоли достиг договорённости по новому контракту с «Миланом». Как сообщает на своих страницах Calcio Mercato, сделка будет заключена в пятницу, 26 ноября.

Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до конца июня 2024 года. Заработная плата Пиоли составит 3,5 миллиона евро за сезон. Также договор будет предусматривать бонусные выплаты, связанные с еврокубками.

На текущий момент «Милан» делит место на вершине турнирной таблицы Серии А с «Наполи». Также «россонери» борются за попадание в плей-офф Лиги чемпионов за счёт гостевой минимальной победы над «Атлетико», добытой в среду вечером.