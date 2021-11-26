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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» остался без Жиру минимум на 10 дней

26 Ноября 2021 • 18:57 Комментировать (2)
Милан
...
Сассуоло
1.57 4.40 5.30
28.11 17:00

Продливший контракт с клубом главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на протяжении около 10 дней не сможет рассчитывать на форварда Оливье Жиру. Tuttomercatoweb и Calciomercato сообщают о травме левого бедра у французского футболиста. Не исключено, что Жиру вернется в строй даже позже этого срока.

В то же время в общую группу «Милана» вернулись вратарь Майк Меньян и центральный нападающий Фикайо Томори. Они готовы претендовать на место в основе на матч с «Сассуоло», который состоится в ближайший уик-энд. Также может выйти на поле и Златан Ибрагимович, который заменил Жиру в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

«Милан» вместе с «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 32 очка в 13 матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Шитик с СЭ - фас, воруй новость
26 Ноября 2021 в 19:53
Ай маладец, саид! sport-express.ru/football/italy/news/zhiru-propustit-bolshe-nedeli-iz-za-travmy-1862423/
Хотя бы здесь хватило совести добавить что-то от себя
Шитик с СЭ - фас, воруй новость
26 Ноября 2021 в 19:06
Shit ик - беженец , воруй уникальный контент!
ОН не хуже этого сворованного уже
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