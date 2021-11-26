«Милан» остался без Жиру минимум на 10 дней

Продливший контракт с клубом главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на протяжении около 10 дней не сможет рассчитывать на форварда Оливье Жиру. Tuttomercatoweb и Calciomercato сообщают о травме левого бедра у французского футболиста. Не исключено, что Жиру вернется в строй даже позже этого срока.

В то же время в общую группу «Милана» вернулись вратарь Майк Меньян и центральный нападающий Фикайо Томори. Они готовы претендовать на место в основе на матч с «Сассуоло», который состоится в ближайший уик-энд. Также может выйти на поле и Златан Ибрагимович, который заменил Жиру в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

«Милан» вместе с «Наполи» лидирует в Серии А, набрав 32 очка в 13 матчах сезона.