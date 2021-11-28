Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли поговорил об игровом спаде «Милана»

28 Ноября 2021 • 20:12 Комментировать
Милан
1:3
Сассуоло
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги проигранного матча против «Сассуоло» на домашнем поле, а также обратил свое внимание на спад команды в игровом плане.

«Нам не хватало резкости, совершали слишком много ошибок и неправильных решений. Не скажу, что проблема кроется в отсутствии концентрации или решимости. Просто выбирали плохие варианты развития атак. Мы знаем свои сильные и слабые стороны, надо и дальше работать. Да, начало сезона было хорошим, а сейчас что-то сломалось. На это есть несколько причин, но нам по силам уже в ближайшем будущем вернуться в нужное русло», - приводит слова специалиста сетевое издание Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 0:0 Дженоа
окончен Милан 1:3 Сассуоло
окончен Специя 0:1 Болонья
Идет 71 минута Рома 1:0 Торино
28.11  22:45 Наполи ... Лацио 1.77 4.1 4.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
21:30 · Италия. Серия А
Как «Милан» проиграл во второй раз подряд - видео видео
21:26 · Италия. Серия А
Спаллетти определился с трансферными целями «Наполи» на январь
20:12 · Италия. Серия А
Пиоли поговорил об игровом спаде «Милана»
19:33 · Италия. Серия А
«Рома» – «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:16 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Хочу в будущем стать символом «Интера»
19:02 · Италия. Серия А
«Милан» сдулся: лидер проиграл второй матч Серии А подряд 3
17:16 · Италия. Серия А
Стали известны сроки восстановления Кьезы
16:32 · Италия. Серия А
​«Милан» - «Сассуоло» - 1:3 (закончен)
16:31 · Италия. Серия А
«Дженоа» с Шевченко снова не забил, но набрал первые очки
14:48 · Италия. Серия А
​Фанаты «Ювентуса» хотят отставки Аллегри 2
14:35 · Англия. Чемпионшип
​«Ювентусу» интересен 27-летний нападающий из Чемпионшипа слухи
14:20 · Италия. Серия А
​У Видаля угнали элитный «Мерседес»
13:26 · Италия. Серия А
​Фанаты «Аталанты» горячо встретили Гасперини видео
10:36 · Италия. Серия А
​«Интер» на днях продлит контракт с Брозовичем
10:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял Кьезу
Все новости
Рекомендуем