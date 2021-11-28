Пиоли поговорил об игровом спаде «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги проигранного матча против «Сассуоло» на домашнем поле, а также обратил свое внимание на спад команды в игровом плане.

«Нам не хватало резкости, совершали слишком много ошибок и неправильных решений. Не скажу, что проблема кроется в отсутствии концентрации или решимости. Просто выбирали плохие варианты развития атак. Мы знаем свои сильные и слабые стороны, надо и дальше работать. Да, начало сезона было хорошим, а сейчас что-то сломалось. На это есть несколько причин, но нам по силам уже в ближайшем будущем вернуться в нужное русло», - приводит слова специалиста сетевое издание Football Italia.