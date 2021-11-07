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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука справилась на выезде с «Кальяри»

07 Ноября 2021 • 00:37 Комментировать (1)
Кальяри
1:2
Аталанта
окончен

«Аталанта» в рамках 12-го тура чемпионата Италия смогла добыть три очка в противостоянии с «Кальяри». Подопечные Джан Пьеро Гасперини дважды выходили вперед в первом тайме, сумев в конечном итоге удержать выездную победу.

За гостей голами отметились Марко Пашалич и Дуван Запата, что помогло команде выбраться на промежуточное 4-е место в Серии А. Алексей Миранчук на поле так и не появился, проведя матч на скамейке для запасных.

Протокол игры  
Кальяри 1:2 Аталанта
  6' Пашалич Марио (0:1)
(1:1) Педро Жоао 27'  
  43' Сапата Дуван (1:2)
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле Годин Диего   20' Карбони Андреа Ликояннис Хараламбос Белланова Рауль   83' (Перейро Гастон (   83') Марин Рэзван Дейола Алессандро   46' (Грасси Альберто (   46') Стротман Кевин   61' (Паволетти Леонардо (   61') Нандес Найтан Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо Оберт Адам Радунович Борис Олива Кристиан Фариас Диего Арести Симоне
Муссо Хуан Де Рон Мартен Демирал Мерих Паломино Хосе Дзаппакоста Давиде Фройлер Ремо Коопмейнерс Теун   45'   63' (Ловато Маттео (   63') Меле Йоаким Малиновский Руслан   63' (Иличич Йосип (   63') Пашалич Марио Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Джимсити Берат Пессина Маттео Пеццелла Джузеппе Муриэль Луис Росси Франческо
06 ноября. Стадион "Unipol Domus".

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Аталанта Кальяри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
07 Ноября 2021 в 01:37
у Аталанты есть всего 2 варианта - с Миранчуком и без Миранчука
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окончен Ювентус 1:0 Фиорентина
окончен Кальяри 1:2 Аталанта
07.11  14:30 Венеция ... Рома 4.9 4.2 1.68
07.11  17:00 Удинезе ... Сассуоло 2.65 3.55 2.6
07.11  17:00 Сампдория ... Болонья 2.23 3.8 3.05
07.11  20:00 Наполи ... Верона 1.41 5.2 7.4
07.11  20:00 Лацио ... Салернитана 1.38 5.4 7.8
07.11  22:45 Милан ... Интер Милан 2.7 3.75 2.49
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