«Аталанта» без Миранчука справилась на выезде с «Кальяри»

«Аталанта» в рамках 12-го тура чемпионата Италия смогла добыть три очка в противостоянии с «Кальяри». Подопечные Джан Пьеро Гасперини дважды выходили вперед в первом тайме, сумев в конечном итоге удержать выездную победу.
За гостей голами отметились Марко Пашалич и Дуван Запата, что помогло команде выбраться на промежуточное 4-е место в Серии А. Алексей Миранчук на поле так и не появился, проведя матч на скамейке для запасных.
Протокол игры
|6' Пашалич Марио (0:1)
|(1:1) Педро Жоао 27'
|43' Сапата Дуван (1:2)
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • Годин Диего • 20'Карбони Андреа • Ликояннис Хараламбос • Белланова Рауль 83' ( Перейро Гастон ( 83') • Марин Рэзван • Дейола Алессандро 46' ( Грасси Альберто ( 46') • Стротман Кевин 61' ( Паволетти Леонардо ( 61') • Нандес Найтан • Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо • Оберт Адам • Радунович Борис • Олива Кристиан • Фариас Диего • Арести Симоне
Муссо Хуан • Де Рон Мартен • Демирал Мерих • Паломино Хосе • Дзаппакоста Давиде • Фройлер Ремо • Коопмейнерс Теун 45' 63' ( Ловато Маттео ( 63') • Меле Йоаким • Малиновский Руслан 63' ( Иличич Йосип ( 63') • Пашалич Марио • Сапата Дуван
06 ноября. Стадион "Unipol Domus".