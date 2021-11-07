«Аталанта» без Миранчука справилась на выезде с «Кальяри»

«Аталанта» в рамках 12-го тура чемпионата Италия смогла добыть три очка в противостоянии с «Кальяри». Подопечные Джан Пьеро Гасперини дважды выходили вперед в первом тайме, сумев в конечном итоге удержать выездную победу.

За гостей голами отметились Марко Пашалич и Дуван Запата, что помогло команде выбраться на промежуточное 4-е место в Серии А. Алексей Миранчук на поле так и не появился, проведя матч на скамейке для запасных.