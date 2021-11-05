Конкурент Алексея Миранчука в «Аталанте» продлит контракт с клубом

Несмотря на то, что последние несколько лет в «Аталанте» выдались для вингера Йосипа Иличича не самыми удачными из-за спада игровой формы и конфликта с тренером, словенец смог исправить ситуацию. 33-летний футболист здорово начал стартовый отрезок текущего сезона, заслужив новый контракт.

Как уверяет итальянский журналист Николо Скира, все документы между сторонами уже подписаны. Сообщается, что клуб готовит презентацию и официальный анонс, который состоится в ближайшие дни.

По информации источника, теперь руководство команды из Бергамо попытается договориться о пролонгации с Робином Госенсом и Рему Фройлером. К слову, у Иличича шесть результативных действий в 14 матчах нынешнего сезона.