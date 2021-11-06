«Стабильность»: Алексей Миранчук в 11-й раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини обнародовал стартовый состав своей команды на противостояние с «Кальяри» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. В основе опять не нашлось места российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

Это уже 11-й поединок коллектива из Бергамо подряд, в котором наставник не доверяет представителю сборной России с первых минут. Более того, у Миранчука всего шесть появлений на поле в текущем сезоне за «Аталанту».

К слову, в последнее время футболиста активно сватают в другие клубы местные СМИ. Согласно различным слухам, в аренде россиянина заинтересованы «Сассуоло», «Торино» и «Болонья».

Текстовая онлайн-трансляция матча с «Кальяри» доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.