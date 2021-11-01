Болельщики «Аталанты» считают, что с Миранчуком нужно расстаться

Болельщики «Аталанты» не верят в перспективы полузащитника Алексея Миранчука в этом сезоне. По итогам голосования на сайте Calcioatalanta стало известно, что только каждый третий любитель футбола считает необходимым сохранить экс-игрока «Локомотива» в Бергамо. 23% опрошенных считают правильным вариант немедленной продажи фтболиста в другой клуб. А самой популярной стала опция отдать россиянина в аренду до конца сезона, чтобы после летнего перерыва снова на него рассчитывать как игрока основной обоймы.

Отметим, что в текущее сезоне Миранчук практически не играет и имеет в своем активе одну голевую передачу.