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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщики «Аталанты» считают, что с Миранчуком нужно расстаться

01 Ноября 2021 • 00:21 Комментировать
Кальяри
...
Аталанта
5.30 4.20 1.60
06.11 22:45

Болельщики «Аталанты» не верят в перспективы полузащитника Алексея Миранчука в этом сезоне. По итогам голосования на сайте Calcioatalanta стало известно, что только каждый третий любитель футбола считает необходимым сохранить экс-игрока «Локомотива» в Бергамо. 23% опрошенных считают правильным вариант немедленной продажи фтболиста в другой клуб. А самой популярной стала опция отдать россиянина в аренду до конца сезона, чтобы после летнего перерыва снова на него рассчитывать как игрока основной обоймы.

Отметим, что в текущее сезоне Миранчук практически не играет и имеет в своем активе одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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